宇樹科技熱度為何勝過「人形機器人第一股」優必選？專家曝兩大主因

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-02-21 13:50

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從專利技術、技術團隊、創始人等維度對比，優必選的綜合技術實力確實強於宇樹科技，但兩家企業的技術路徑和商業化邏輯存在顯著差異。

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專利數量方面，優必選數量輾壓，但宇樹聚焦細分領域。截至 2023 年，優必選全球累計申請專利超 3000 項，含發明專利佔比 70%，覆蓋人形機器人運動控制、伺服關節、AI 交互等全鏈條技術，穩居全球人形機器人企業第一梯隊，在核心關節電機 (扭矩密度達 1.2Nm/kg)、雙足行走演算法 (複雜地形步態調整) 等領域具高價值專利，與波士頓動力、特斯拉等巨頭技術對標，但缺點在於專利多集中於 B 端人形機器人，C 端消費級產品佈局較少。

宇樹的全球專利申請約 500 項，含發明專利約 200 項，主要集中在四足機器人運動控制、輕量化結構設計如電機集成化等領域。雖在低成本高性能電機（自研 M107 電機扭矩密度 0.8Nm/kg）、四足運動能耗優化（續航提升 30%）等細分技術領先，但技術複雜度低於人形機器人，不過優勢在於專利與產品商業化強綁定，如 Go1 機器狗的跟隨演算法已實現量產落地。

至於在技術團隊方面，優必選研發團隊逾千人，佔比公司總人數 40%，涵蓋機械、電子、AI、控制等多學科，宇樹研發團隊約 200 人，以年輕工程師為主，聚焦四足機器人垂直領域。

在創辦人背景上，優必選創始人周劍是「70 後」連續創業者，早年從事機器人貿易，2008 年創立優必選，深耕人形機器人 15 年，被譽為「中國人形機器人教父」，擅長政府及大企業合作，而宇樹科技的王興興是「90 後」技術極客，學生時期開發出四足機器人原型，2017 年創立宇樹科技，主打「低成本 + 開源」策略。

專家分析，雖然同屬機器人領域，但宇樹熱度之所以勝過優必選，主要有兩大原因。首先，宇樹使用「機器狗」這一低門檻、高傳播性的產品打開市場，形成大眾認知，優必選則主打高端 To B 場景，自然缺少流量。

此外，在傳播策略上，優必選相對保守，主要依賴行業展會和 G 端合作案例，像是跟華為、豐田的合作來提升品牌聲量，傳播內容偏技術向，大眾感知度低。

宇樹科技則擅長製造話題，產品設計強調「酷炫」和互動性，短影音平台傳播效果極佳，且積極參加極客社區，如開源部分技術代碼、與 B 站 UP 主合作測評，吸引年輕科技愛好者。