安盛生攜越南夥伴搶攻慢性病管理商機 力拚今年越南營收成長5成

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-02-25 16:46

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安盛生 (6734-TW) 今 (25) 日宣布，與德美生越南智慧科技公司 (TMSC) 簽署 MOU，旗下血脂檢測系統「安必測」將授權給 TMSC 在越南市場進行銷售。董事長陳彥宇看好，安必測成為公司今年營運重返成長的重要動能，力拚今年越南營收成長 5 成。

安盛生指出，此次合作是奠基在伊必測婦女健康管理產品的成功模式，將安盛生的核心光學檢測技術 PixoTest 搭配 AI 運算，將應用延伸至慢性病領域，共同打造 AI 健康管理平台，搶攻越南龐大的慢性病管理商機。

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TMSC 作為運用創新科技的越南醫療保健公司，2019 年取得安盛生的伊必測排卵檢測系統 (Eveline Care) 經銷授權，鎖定生殖保健領域，提供個人化的建議與營養補充方案，大幅提升備孕成功率達 8 成以上，迄今成功協助超過 3 萬名越南當地婦女產下寶寶，且每年持續有超過 1 萬名婦女使用伊必測。

陳彥宇表示，伊必測在越南銷售連年成長，去年占安盛生整體營收比重 3 成，此次擴大合作，授權 TMSC 在越南市場獨家經銷最新的居家血脂檢測產品「安必測」，去年取證後，預計今年下半年可正式在越南銷售上市。

陳彥宇進一步提到，此次合作將做為安盛生 AI 健康管理平台的重要起點，未來也會逐步擴充量測項目，針對糖尿病、痛風、心血管等慢性病提供更精準的健康建議及風險評估。