search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Dick s體育用品(DKS-US)EPS預估下修至14.5元，預估目標價為245.00元

鉅亨網新聞中心 2025-03-12 20:15


根據FactSet最新調查，共24位分析師，對Dick s體育用品(DKS-US)做出2026年EPS預估：中位數由14.85元下修至14.5元，其中最高估值15.32元，最低估值14元，預估目標價為245.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值15.32(15.32)16.5818.4620.08
最低值14(14)14.8915.4916.78
平均值14.53(14.82)15.5716.4618.43
中位數14.5(14.85)15.5316.2518.43

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值144.13億150.73億160.98億170.21億
最低值137.00億140.85億144.61億147.96億
平均值139.11億144.63億151.06億159.09億
中位數138.94億144.50億147.79億159.09億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS6.2918.2713.4312.7214.48
營業收入95.84億122.93億123.68億129.84億134.43億

詳細資訊請看美股內頁：
Dick s體育用品(DKS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSDKS

相關行情

台股首頁我要存股
Dick s體育用品199.62-5.40%

延伸閱讀


Empty