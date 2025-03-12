鉅亨速報 - Factset 最新調查：Dick s體育用品(DKS-US)EPS預估下修至14.5元，預估目標價為245.00元
鉅亨網新聞中心 2025-03-12 20:15
根據FactSet最新調查，共24位分析師，對Dick s體育用品(DKS-US)做出2026年EPS預估：中位數由14.85元下修至14.5元，其中最高估值15.32元，最低估值14元，預估目標價為245.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|15.32(15.32)
|16.58
|18.46
|20.08
|最低值
|14(14)
|14.89
|15.49
|16.78
|平均值
|14.53(14.82)
|15.57
|16.46
|18.43
|中位數
|14.5(14.85)
|15.53
|16.25
|18.43
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|144.13億
|150.73億
|160.98億
|170.21億
|最低值
|137.00億
|140.85億
|144.61億
|147.96億
|平均值
|139.11億
|144.63億
|151.06億
|159.09億
|中位數
|138.94億
|144.50億
|147.79億
|159.09億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|6.29
|18.27
|13.43
|12.72
|14.48
|營業收入
|95.84億
|122.93億
|123.68億
|129.84億
|134.43億
詳細資訊請看美股內頁：
Dick s體育用品(DKS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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