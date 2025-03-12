鉅亨速報 - Factset 最新調查：Venture Global, Inc. Class AVG-US的目標價調降至14.5元，幅度約6.45%
鉅亨網新聞中心 2025-03-12 20:16
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Venture Global, Inc. Class A(VG-US)提出目標價估值：中位數由15.5元下修至14.5元，調降幅度6.45%。其中最高估值20元，最低估值11元。
綜合評級 - 共有13位分析師給予Venture Global, Inc. Class A評價：積極樂觀7位、保持中立6位、保守悲觀0位。
Venture Global, Inc. Class A今(12日)收盤價為9.55元。近5日股價下跌6.45%，標普指數下跌3.57%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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