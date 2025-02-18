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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Venture Global, Inc. Class AVG-US的目標價調降至19元，幅度約5%

鉅亨網新聞中心 2025-02-18 22:15


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Venture Global, Inc. Class A(VG-US)提出目標價估值：中位數由20元下修至19元，調降幅度5%。其中最高估值29元，最低估值16元。

綜合評級 - 共有9位分析師給予Venture Global, Inc. Class A評價：積極樂觀4位、保持中立5位、保守悲觀0位。

Venture Global, Inc. Class A今(18日)收盤價為15.96元。近5日股價下跌5%，標普指數上漲0.79%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股VG市場預估目標價

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Venture Global, Inc. Class A16.915.95%

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