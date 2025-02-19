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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Venture Global, Inc. Class A(VG-US)EPS預估下修至0.52元，預估目標價為19.50元

鉅亨網新聞中心 2025-02-19 02:15


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Venture Global, Inc. Class A(VG-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.97元下修至0.52元，其中最高估值2.45元，最低估值0元，預估目標價為19.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值2.45(2.45)2.692.162.02
最低值01.250.79-0.24
平均值0.85(1)2.081.550.84
中位數0.52(0.97)2.221.660.99

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值65.98億175.87億216.76億216.63億
最低值34.48億121.81億128.00億118.26億
平均值53.44億153.62億168.24億168.71億
中位數54.53億156.02億172.07億166.58億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年
EPS-0.150.771.11
營業收入0.0064.48億78.97億

詳細資訊請看美股內頁：
Venture Global, Inc. Class A(VG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSVG

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