鉅亨速報 - Factset 最新調查：Venture Global, Inc. Class A(VG-US)EPS預估下修至0.52元，預估目標價為19.50元
鉅亨網新聞中心 2025-02-19 02:15
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Venture Global, Inc. Class A(VG-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.97元下修至0.52元，其中最高估值2.45元，最低估值0元，預估目標價為19.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|2.45(2.45)
|2.69
|2.16
|2.02
|最低值
|0
|1.25
|0.79
|-0.24
|平均值
|0.85(1)
|2.08
|1.55
|0.84
|中位數
|0.52(0.97)
|2.22
|1.66
|0.99
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|65.98億
|175.87億
|216.76億
|216.63億
|最低值
|34.48億
|121.81億
|128.00億
|118.26億
|平均值
|53.44億
|153.62億
|168.24億
|168.71億
|中位數
|54.53億
|156.02億
|172.07億
|166.58億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-0.15
|0.77
|1.11
|營業收入
|0.00
|64.48億
|78.97億
詳細資訊請看美股內頁：
Venture Global, Inc. Class A(VG-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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