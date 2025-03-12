鉅亨速報 - Factset 最新調查：Ferguson Plc.FERG-US的目標價調降至203.77元，幅度約8.86%
鉅亨網新聞中心 2025-03-12 20:16
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對Ferguson Plc.(FERG-US)提出目標價估值：中位數由223.58元下修至203.77元，調降幅度8.86%。其中最高估值258元，最低估值173元。
綜合評級 - 共有22位分析師給予Ferguson Plc.評價：積極樂觀16位、保持中立5位、保守悲觀1位。
Ferguson Plc.今(12日)收盤價為157.965元。近5日股價下跌8.86%，標普指數下跌3.57%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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