search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Ferguson Plc.FERG-US的目標價調降至203.77元，幅度約8.86%

鉅亨網新聞中心 2025-03-12 20:16


根據FactSet最新調查，共18位分析師，對Ferguson Plc.(FERG-US)提出目標價估值：中位數由223.58元下修至203.77元，調降幅度8.86%。其中最高估值258元，最低估值173元。

綜合評級 - 共有22位分析師給予Ferguson Plc.評價：積極樂觀16位、保持中立5位、保守悲觀1位。

Ferguson Plc.今(12日)收盤價為157.965元。近5日股價下跌8.86%，標普指數下跌3.57%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股FERG市場預估目標價

相關行情

台股首頁我要存股
Ferguson Plc.157.965-4.59%

延伸閱讀


Empty