鉅亨速報 - Factset 最新調查：Smith & Nephew plc - ADRSNN-US的目標價調降至29.46元，幅度約3.55%
鉅亨網新聞中心 2025-03-10 20:15
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Smith & Nephew plc - ADR(SNN-US)提出目標價估值：中位數由30.55元下修至29.46元，調降幅度3.55%。其中最高估值35.6元，最低估值25.24元。
綜合評級 - 共有17位分析師給予Smith & Nephew plc - ADR評價：積極樂觀8位、保持中立9位、保守悲觀0位。
Smith & Nephew plc - ADR今(10日)收盤價為29.815元。近5日股價上漲3.55%，標普指數下跌3.1%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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