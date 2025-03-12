限2千名！一銀推植樹節限時美元優利定存、年利4.3% 換匯減3.5分

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-03-12 16:22

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第一銀行為鼓勵客戶共同攜手愛護地球，於 3 月 12 日至 3 月 31 日推出植樹節期間限定「守護地球，蛇我其誰」美元優利定存專案，使用 iLEO 數位存款帳戶以新臺幣扣款承作美元定存，存期 99 天、限額 312 至 3120 美元，享年利率 4.3％及匯率減碼 3.5 分之優惠，限量 2000 名、每人限 1 筆，額滿即提前結束，且第一銀行將為前 600 名客戶額外種下一棵樹苗，為地球盡一份心力。

活動期間至專案網頁，點選「守護地球」指定按鈕，即可獲得專屬優惠，專案內容特別為「iLEO 數位帳戶」設計，透過網銀或手機 APP 等「數位通路」承作，攜手客戶共同響應節能減碳，同時獲得匯利率雙重好康。此次第一銀行參與之認養種樹計畫，將與農業部林業及自然保育署臺中分署合作，於大甲區種植樹苗，實踐 ESG（環境、社會、公司治理）綠色金融經營理念，打造低碳永續環境。

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