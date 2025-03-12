〈全支付插旗韓國〉回饋太殺 等同消費直接打7折

鉅亨網記者王莞甯 韓國首爾 2025-03-12 14:20

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連鎖超商龍頭全聯旗下全支付進軍日本取得大成功後，再度揮軍東北亞，插旗韓國，全支付今 (2) 日宣布，給出驚人的回饋，不僅免 1.5% 海外交易手續費，最高給出 30% 回饋 (有回饋上限)，等於民眾到韓國消費使用全支付付款，直接打 7 折。

全支付表示，近年來韓國流行文化不斷在全球擴散，不論是韓劇、K-Pop、文創小物等成為年輕族群追求的新目標，韓流消費市場規模可觀，因此，與 ZeroPay/HIVEX 合作，快速進入韓國。

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其中，ZeroPay 在韓國合作商家已達 200 萬家，正在朝 310 萬家邁進。

全支付說明，即日起台灣民眾赴韓旅遊，只要看到 ZeroPay 或 HIVEX 識別 (實際由 ICB 營運)，以全支付 APP 皆可付款，實際支付金額將直接換算為新台幣顯示在 APP 畫面上，可以全支付帳戶或銀行帳戶兩種方式付款，與在國內使用方式相同。

目前全支付可支援韓國的通路多元且貼近民生消費，涵蓋四大超商如 CU、7-Eleven、GS25 和 emart24，傳統市場有望遠市場、美容保養診所如 Abijou、Will Clinic、秘之美 GU Clinic、韓服體驗如西花韓服、HANBOKNAM、潮流文化購物如 DAISO 大創、SUPY 明洞店、ALL MASK STORY、ABC MART、永豐文庫、特色美食如豬腳小姐 明洞店、MOM"s TOUCH、明洞家明洞店等，以及知名觀光景點，如韓國最長跨海纜車釜山松島海上纜車等，