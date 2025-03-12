聯發科、台積電強強聯手 開發業界首款N6RF+通訊SoC

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-03-12 15:55

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台積電 (2330-TW)(TSM-US) 與聯發科 (2454-TW) 今 (12) 日宣布，雙方成功合作開發業界首款通過台積電 N6RF + 矽驗證 (Silicon-Proven) 的通訊晶片 (SoC)，其整合電源管理單元(PMU) 及整合功率放大器(iPA)。

此次合作成功的利用先進射頻 (RF) 製程，將電源管理單元與整合功率放大 器這兩種無線通訊產品必備的元件整合到單一系統單晶片 (SoC)，能以更小的面積提供媲美獨立模組的效能。

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台積電先進 N6RF + 技術可縮小無線通訊產品模組面積尺寸達雙位數百分比。此外，與既有解決方案相比，此次雙方合作在電源管理單元上有顯著能效提升，而在整合功率放大器上亦與標竿產品擁有同等級的能效表現。

作為全球無線通訊解決方案領導廠商，聯發科充分利用此次技術進展，確保升級至下一代產品方案時，持續保有最頂尖的產品效能。聯發科與台積電在設計技術協同優化 (Design-Technology Co-Optimization， DTCO) 的緊密合作成果中，聯發科挹注其產品與 IC 設計能力，以策劃系統規格及技 術需求，而台積電則以其優化技術賦能產品之差異化。

聯發科副總經理吳慶杉表示，結合聯發科在無線通訊的領先地位以及台積電在設計技術協同優化的專業知識，雙方經過一年的合作，這顆基於 N6RF + 製程的測試晶 片能效表現優異，為射頻單晶片 (RFSoC) 專案帶來極具競爭力的技術，並創造領先業界的優勢。