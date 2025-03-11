〈日股收盤〉低接買盤不畏「內憂外患」進場 日經指數險守3萬6千點

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-03-11 16:07

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川普一席美國可能陷經濟衰退的發言，引發美股崩跌，日本股市也難倖免，日經 225 指數 (NKY) 周二 (11 日) 開低後一度下殺逾千點，吸引低接買盤戴著頭盔進場收斂跌幅，終場收跌 0.64% 或 235.16 點，報 36,793.11 點，創半年以來新低，險守 3 萬 6 千點大關。

東證指數 TOPIX(TPX) 終場跌 1.11% 或 30.04 點，報 2,670.72 點。

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川普近日接受訪問時表示，不排除美國經濟衰退的可能性，潑了全球投資人一大桶冷水，而日本周二也下修去年第四季 GDP 成長年率至 2.2%，日股面臨「內憂外患」，加劇了拋售壓力。

與此同時，日本總務省周二公布月家庭收支調查結果，受到食品和家電消費不振的影響，結果低於市場預期。連續出現表示日本國內經濟步伐沉重的指標，這成了股市的不利因素。

消息方面，日本經濟產業大臣武藤容治周二表示，他已要求美國不要向日本祭出貿易關稅，但未獲任何豁免承諾。

由於下修 GDP，為日銀升息之路添變數，銀行股走低，三菱日聯金融與三井住友金融下跌 1.4%，三井住友金融瑞穗金融跌 3.7%。

半導體類股普遍跟隨美科技股走低，東京威力科創、雷泰光電分別下跌 0.5% 及 0.4%，愛德萬測試上漲 1.69%，DISCO 也上漲 0.3%。