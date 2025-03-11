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菲律賓前總統杜特蒂返國遭捕 低喊：乾脆殺了我

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-03-11 14:29

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涉危害人類罪！菲律賓前總統杜特蒂返國遭捕 低喊：乾脆殺了我。（圖：REUTERS/TPG）

菲律賓前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）11 日自香港返回馬尼拉，一下機就遭到逮捕，目擊者表示，杜特蒂被捕時甚至低聲回應「你們乾脆殺了我！」

杜特蒂任內的推動的「掃毒戰爭」，存在法外處決、濫用私刑的問題，遭國際刑事法院指控涉嫌犯下危害人類罪，並發出紅色通緝令。


綜合菲律賓媒體報導，執行逮捕的是總統府下屬的跨國犯罪特使 Anthony Alcantara。現場目擊者稱，當警方向杜特蒂宣布拘捕時，杜特蒂低喊：「你們乾脆殺了我！」但未做出任何抵抗。

杜特蒂稍早之前前往香港，出席當地菲律賓勞工的集會，為支持的參議員候選人造勢。他在會否認國際刑事法院對他的指控，他表示：「我有什麼罪？我在我的時代所做的一切，都是為了讓菲律賓人能有一點和平與安寧。」

他還說，「如果這真的是我人生的命運，沒關係，我會接受的。如果我被捕入獄，我也無計可施。」杜特蒂還開玩笑呼籲支持者為他在修建紀念碑上展示他的紀念碑。


 

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杜特蒂菲律賓ICC紅色通緝令

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