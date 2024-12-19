菲律賓降息1碼 稱2025年可能進一步降息

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-12-19 18:30

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菲律賓央行周四 (19 日) 將隔夜逆回購利率下調至 5.75%，符合經濟學家預期。央行總裁 Eli Remolona 表示，央行預計將在 2025 年繼續降低借貸成本，可能在下次會議中就會實施，但他淡化了先前關於明年利率可能會下降 100 個基點的說法。

菲律賓央行已連續 3 個月降息，因為過去 4 個月通膨率一直保持在央行設定的 2% 至 4% 的目標範圍內，上一季經濟成長放緩也讓菲律賓央行有理由進一步降低借貸成本。

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在央行宣布決策後，披索兌美元匯率收於 59 披索兌 1 美元的歷史新低。菲律賓股市今日下跌，與亞洲其他地區的跌勢一致。

凱投宏觀在一份報告中表示：「過去一年通膨大幅下降，為央行提供了繼續寬鬆貨幣政策的空間，我們預計未來幾個月將進一步降息。」

菲律賓央行表示，通膨前景的風險平衡繼續偏向上行，主要是由於運輸票價和電價可能上調，降低稻米進口關稅的影響仍然是通膨的主要下行風險。

Remolona 指出，央行在討論中認為，2025 年降息 100 個基點可能過多，但完全不降息也不太可能，央行必須參考數據再做決定。

當被問及菲律賓是否會跟進聯準會，明年可能降息 50 個基點的措施時，Remolona 表示，「這很難說，因為我們會查看自己的數據」， 「我們只關注美國數據和聯準會貨幣政策對我們的通膨和增長的影響。」

菲律賓央行的貨幣政策聲明與其他新興市場決策者對外部風險的警告相呼應。印尼銀行周三維持利率不變，並警告稱由於「美國政策方向」和地緣政治緊張局勢升級，存在不確定性。泰國銀行也維持利率不變，並警告稱不確定性正在增加。