加速因應歐盟新法！陸家電商海爾美的、無人機業者大疆上月起紛紛嚴控加班
鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-03-11 16:10
多家陸媒報導，今年 2 月初，中國家電大廠美的集團 (00300-HK)(000333-CN) 、海爾 (06690-HK) (600690-CN) 多家工廠員工收到取消常規加班與嚴控工時的通知，無人機廠商大疆也從 2 月 8 日開始強制員工晚上 9 點下班，市場認為這一切可能是因為去年 12 月 13 日生效的《禁止強迫勞動法案》。
歐盟《禁止強迫勞動法案》去年底雖生效，但有 3 年過渡期，今年 12 月 14 日前各成員國需指定執行機構，明年 6 月 14 日前歐盟須發佈實施細則及高風險產品 / 地區資料庫，明年 12 月 14 日前則各成員國須制定違規處罰措施，到後年 12 月 14 日起全面實施。
該法案禁止在歐盟市場上流通或供應涉及強迫勞動生產的產品，並從歐盟禁止出口此類產品。根據歐盟定義，每日工作超過 8 小時、每周工時大於 40 小時即視為強迫勞動，員工自願也不行。
根據美的集團最近推出的工時改革，員工每月加班不得超過 36 小時，超時部門將扣減績效考核分數，而供應鏈合規審查引入德國萊茵 TÜV 開展突擊驗廠，涵蓋包括清潔工在內所有職缺，並透過訪談核查「自願加班」情況。此外，生產線上安裝人臉識別打卡系統，自動生成工時記錄以備歐盟審查。
專家指出，《禁止強迫勞動法案》第一波先影響做外貿生意的中國大廠，之後將向全社會蔓延，畢竟中國是一個主要靠出口外貿的製造業大國，可以想見中國勞工們的工作環境會大幅改善。
網上有人擔心說，《禁止強迫勞動法案》會降低中國產品在國際上的競爭力，但這種以犧牲工作力人權為代價的競爭力，恐讓自己生意沒得做。
值得注意的是，強迫勞動的概念本身範圍廣泛，而歐盟的新規定進一步擴展適用範圍，對企業提出更高的合規要求。歐盟條例適用於所有經濟營運者，不僅限於大型股份有限公司，還包括一般的有限責任公司、小型商戶甚至個人。這意味著，無論企業規模大小、法律形式、所有制和登記地，都必須遵守相關規定，確保自身及其供應鏈中的任何環節不存在強迫勞動現象。
歐盟條例具全球適用性，不局限於某個國家或地區。只要產品投放到歐盟市場，無論其生產地，若涉及強迫勞動生產的成分，均可受到相應的查處。
歐盟條例並未採用舉證責任倒置機制，而是由官方負責調查並證明違法行為的存在，才能實施處罰。條例不僅適用於最終產品，還涵蓋了從原物料提取到最後產品加工組裝及出廠投放市場的每一個環節。即使是一個零件若通過強迫勞動生產，理論上也可能導致整個產品被認定為強迫勞動產品，進而影響其在歐盟市場的銷售或流通。
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