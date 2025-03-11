加速因應歐盟新法！陸家電商海爾美的、無人機業者大疆上月起紛紛嚴控加班

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-03-11 16:10

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多家陸媒報導，今年 2 月初，中國家電大廠美的集團 (00300-HK)(000333-CN) 、海爾 (06690-HK) (600690-CN) 多家工廠員工收到取消常規加班與嚴控工時的通知，無人機廠商大疆也從 2 月 8 日開始強制員工晚上 9 點下班，市場認為這一切可能是因為去年 12 月 13 日生效的《禁止強迫勞動法案》。

歐盟《禁止強迫勞動法案》去年底雖生效，但有 3 年過渡期，今年 12 月 14 日前各成員國需指定執行機構，明年 6 月 14 日前歐盟須發佈實施細則及高風險產品 / 地區資料庫，明年 12 月 14 日前則各成員國須制定違規處罰措施，到後年 12 月 14 日起全面實施。

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該法案禁止在歐盟市場上流通或供應涉及強迫勞動生產的產品，並從歐盟禁止出口此類產品。根據歐盟定義，每日工作超過 8 小時、每周工時大於 40 小時即視為強迫勞動，員工自願也不行。

根據美的集團最近推出的工時改革，員工每月加班不得超過 36 小時，超時部門將扣減績效考核分數，而供應鏈合規審查引入德國萊茵 TÜV 開展突擊驗廠，涵蓋包括清潔工在內所有職缺，並透過訪談核查「自願加班」情況。此外，生產線上安裝人臉識別打卡系統，自動生成工時記錄以備歐盟審查。

專家指出，《禁止強迫勞動法案》第一波先影響做外貿生意的中國大廠，之後將向全社會蔓延，畢竟中國是一個主要靠出口外貿的製造業大國，可以想見中國勞工們的工作環境會大幅改善。

網上有人擔心說，《禁止強迫勞動法案》會降低中國產品在國際上的競爭力，但這種以犧牲工作力人權為代價的競爭力，恐讓自己生意沒得做。

值得注意的是，強迫勞動的概念本身範圍廣泛，而歐盟的新規定進一步擴展適用範圍，對企業提出更高的合規要求。歐盟條例適用於所有經濟營運者，不僅限於大型股份有限公司，還包括一般的有限責任公司、小型商戶甚至個人。這意味著，無論企業規模大小、法律形式、所有制和登記地，都必須遵守相關規定，確保自身及其供應鏈中的任何環節不存在強迫勞動現象。

歐盟條例具全球適用性，不局限於某個國家或地區。只要產品投放到歐盟市場，無論其生產地，若涉及強迫勞動生產的成分，均可受到相應的查處。