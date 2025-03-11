美烏談判前夕 美國國務卿：烏克蘭必須做出領土讓步

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-03-11 10:40

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在美烏談判登場前夕，美國國務卿盧比歐周一（10 日）表示，烏克蘭在未來達成的任何俄烏和平協議中都必須做出領土讓步。

據《紐約時報》報導，盧比歐在飛往沙烏地阿拉達參加美烏會談班機上對媒體說，作為結束烏克蘭戰爭任何協議的一部分，烏克蘭必須做出領土讓步。

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他說，俄烏雙方都需要做一些困難的事情來結束這場戰爭，或至少以某種方式暫停戰爭，要達成不能用軍事手段解決問題的共識。

他表示，俄羅斯無法征服整個烏克蘭，烏克蘭顯然也「很難在任何合理時間內把俄羅斯趕回 2014 年的邊界」。

盧比歐還說，將在未來與俄羅斯的談判中確定俄方願意做出什麼讓步，目前「仍不知道雙方立場差距到底有多大」。

另據《CNN》周一報導，盧比歐稱希望聽聽烏克蘭願意做出哪些讓步。《華盛頓郵報》也援引盧比歐的話說，如果美烏會談順利，美國可能恢復對烏克蘭的軍事和情報支援。