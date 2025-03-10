〈日股收盤〉半導體強彈 日經重返3萬7千點大關

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-03-10 15:41

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半導體強勢反彈支撐，日經 225 指數 (NKY) 周一 (10 日) 紅盤開出，但受美股期貨下跌影響，壓抑漲幅，指數最終上漲 0.38% 或 141.1 點，報 37,028.27 點，重返 3 萬 7 千點大關。

東證指數 TOPIX(TPX) 股價指數 (TOPIX) 終場下跌 0.29% 或 7.83 點，報 2,700.76 點。

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半導體族群漲勢犀利，雷泰光電飆升 9.98%，愛德萬測試勁揚 3.74%，東京威力科創上漲 1.7%，DISCO 上漲 1.35%。

國防概念則回吐漲幅，三菱重工下挫 5.79%，IHI 大跌 5.17%，川崎重工下跌 2.75%。

SMBC Nikko 資深策略分析師 Chihiro Ota 表示，由於美國上周發布的勞動數據不如預期，以及川普政府即將在週三施行鋼鐵關稅，市場認為美國經濟將開始惡化，鑒於市場不確定性高，市場觀望氣氛偏濃厚，這部分從美股指期貨下跌、日元走強可窺知一二。