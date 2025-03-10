鳳凰獲利創高 今年強推三大業務拚新猷

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-03-10 12:36

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旅行社業者鳳凰 (5706-TW) 公布去年稅後純益 3.02 億元，年增近 70%，創獲利新高紀錄，每股純益 (EPS)3.75 元，鳳凰表示，今年將增加包機和包船業務、滿足高端旅遊市場需求，並積極爭取獎勵旅遊團，全年獲利動能持續看旺。

鳳凰去年 EPS 3.75 元，擬配發每股現金股利 2.75 元、股票股利 0.5 元，保持連續 24 年以來發放股利的紀錄。

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鳳凰總經理卞傑民說明，疫後旅遊需求暢旺，再加上高機票價格和通膨影響，旅遊團費上揚，帶動整體營收成長，並創下史上新高紀錄。

展望後市，卞傑民指出，已完成寒假過年期間關島和日本北九州包機，並上架日本東北 (花卷 / 仙台) 包機，提供喜愛日本旅客賞雪、賞櫻和東北美景最佳路線選擇。

而包船方面，鳳凰主打歌詩達郵輪，航行期間為 0326-0422 和 0625-0831 共 27 航次，並代理銷售重磅回歸的麗星郵輪探索星號、領航星號和 MSC 榮耀號，航行期間為 3-11 月，提供旅客多重選擇。

此外，高端旅遊市況也相當熱絡，鳳凰頂級歐洲河輪包船已完成 2025 年春季萊茵河及秋季多瑙河產品上架銷售，市場反應熱烈，金鳳凰英、愛 16 天獲得 2024 國際金旅獎肯定、金鳳凰瑞士也持續熱銷，並規劃上架高端火車旅行、南美祕魯和 2026 年南極旅遊。