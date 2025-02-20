俄羅斯克里姆林宮：普丁川普最快2月底前見面

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-02-20 08:12

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俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫周三（19 日）表示，普丁總統與美國總統川普會晤準備工作需要時間，雙方最快在 2 月底前舉行會談，但具體日期也可能更晚。

佩斯科夫說，美國和俄羅斯在利雅德舉行的會談，推動美俄朝和平結束烏克蘭戰爭邁出重要一步，美俄關係需要改善。時至今日，烏克蘭戰爭依舊沒有結束，即將進入第四個年頭。

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佩斯科夫稱：「昨日（周二）邁出了第一步，並且是非常重要的一步。當然，不可能一天或一周就解決所有問題，還有很長的路要走。」

川普周二在佛羅里達州海湖莊園舉行的記者會上也表示，他可能在 2 月底前同普丁會面。

在利雅德會談中，美俄代表討論了如何停止二戰以來歐洲最致命的戰爭，卻沒有邀請烏克蘭或歐洲政府官員參加。

烏克蘭總統澤倫斯基對此表示，不會接受任何未經其同意而強加的協議。「我和其他人一樣，都希望這場戰爭結束，但我方希望結局公正無私，任何人都不應背著我方作出任何決定。我認為這才公平。」