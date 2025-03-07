鉅亨速報 - Factset 最新調查：Cooper Companies, Inc.COO-US的目標價調降至110元，幅度約6.38%
鉅亨網新聞中心 2025-03-07 22:15
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對Cooper Companies, Inc.(COO-US)提出目標價估值：中位數由117.5元下修至110元，調降幅度6.38%。其中最高估值125元，最低估值96元。
綜合評級 - 共有21位分析師給予Cooper Companies, Inc.評價：積極樂觀12位、保持中立8位、保守悲觀1位。
Cooper Companies, Inc.今(7日)收盤價為90.98元。近5日股價上漲6.38%，標普指數下跌2.1%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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