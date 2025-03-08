鉅亨速報 - Factset 最新調查：意法半導體(STM-US)EPS預估下修至0.74元，預估目標價為27.05元
鉅亨網新聞中心 2025-03-08 00:15
根據FactSet最新調查，共24位分析師，對意法半導體(STM-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.77元下修至0.74元，其中最高估值1.36元，最低估值0.5元，預估目標價為27.05元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.36(1.36)
|2.44
|3.1
|2.5
|最低值
|0.5(0.5)
|1.29
|1.93
|2.45
|平均值
|0.81(0.82)
|1.72
|2.39
|2.48
|中位數
|0.74(0.77)
|1.62
|2.29
|2.48
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|123.34億
|139.57億
|160.74億
|164.05億
|最低值
|106.31億
|119.19億
|142.15億
|159.35億
|平均值
|115.61億
|132.75億
|148.82億
|161.70億
|中位數
|114.42億
|133.45億
|147.42億
|161.70億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.24
|2.16
|4.19
|4.46
|1.66
|營業收入
|102.19億
|127.61億
|161.28億
|172.86億
|132.69億
詳細資訊請看美股內頁：
意法半導體(STM-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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