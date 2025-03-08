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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：意法半導體(STM-US)EPS預估下修至0.74元，預估目標價為27.05元

鉅亨網新聞中心 2025-03-08 00:15


根據FactSet最新調查，共24位分析師，對意法半導體(STM-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.77元下修至0.74元，其中最高估值1.36元，最低估值0.5元，預估目標價為27.05元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.36(1.36)2.443.12.5
最低值0.5(0.5)1.291.932.45
平均值0.81(0.82)1.722.392.48
中位數0.74(0.77)1.622.292.48

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值123.34億139.57億160.74億164.05億
最低值106.31億119.19億142.15億159.35億
平均值115.61億132.75億148.82億161.70億
中位數114.42億133.45億147.42億161.70億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.242.164.194.461.66
營業收入102.19億127.61億161.28億172.86億132.69億

詳細資訊請看美股內頁：
意法半導體(STM-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSTM

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