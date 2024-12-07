鉅亨速報 - Factset 最新調查：Cooper Companies, Inc.COO-US的目標價調升至119元，幅度約3.03%
鉅亨網新聞中心 2024-12-07 02:15
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對Cooper Companies, Inc.(COO-US)提出目標價估值：中位數由115.5元上修至119元，調升幅度3.03%。其中最高估值130元，最低估值96元。
綜合評級 - 共有21位分析師給予Cooper Companies, Inc.評價：積極樂觀12位、保持中立8位、保守悲觀1位。
Cooper Companies, Inc.今(7日)收盤價為98.76元。近5日股價上漲3.03%，標普指數上漲1.27%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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