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鉅亨速報 - Factset 最新調查：博通(AVGO-US)EPS預估上修至6.53元，預估目標價為251.00元

鉅亨網新聞中心 2025-03-07 20:16


根據FactSet最新調查，共37位分析師，對博通(AVGO-US)做出2025年EPS預估：中位數由6.37元上修至6.53元，其中最高估值6.9元，最低估值6.1元，預估目標價為251.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值6.9(6.73)8.8810.29
最低值6.1(6.09)6.678.15
平均值6.49(6.37)7.739.08
中位數6.53(6.37)7.79.07

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值658.34億800.15億943.59億
最低值591.25億643.00億707.00億
平均值619.31億714.90億809.40億
中位數619.12億714.77億809.63億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.631.502.653.301.23
營業收入238.88億274.50億332.03億358.19億515.74億

詳細資訊請看美股內頁：
博通(AVGO-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSAVGO

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