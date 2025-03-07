鉅亨速報 - Factset 最新調查：博通(AVGO-US)EPS預估上修至6.53元，預估目標價為251.00元
鉅亨網新聞中心 2025-03-07 20:16
根據FactSet最新調查，共37位分析師，對博通(AVGO-US)做出2025年EPS預估：中位數由6.37元上修至6.53元，其中最高估值6.9元，最低估值6.1元，預估目標價為251.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|6.9(6.73)
|8.88
|10.29
|最低值
|6.1(6.09)
|6.67
|8.15
|平均值
|6.49(6.37)
|7.73
|9.08
|中位數
|6.53(6.37)
|7.7
|9.07
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|658.34億
|800.15億
|943.59億
|最低值
|591.25億
|643.00億
|707.00億
|平均值
|619.31億
|714.90億
|809.40億
|中位數
|619.12億
|714.77億
|809.63億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.63
|1.50
|2.65
|3.30
|1.23
|營業收入
|238.88億
|274.50億
|332.03億
|358.19億
|515.74億
詳細資訊請看美股內頁：
博通(AVGO-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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