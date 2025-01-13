search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：額外空間倉儲(EXR-US)EPS預估下修至3.85元，預估目標價為170.00元

鉅亨網新聞中心 2025-01-13 20:15


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對額外空間倉儲(EXR-US)做出2024年EPS預估：中位數由3.92元下修至3.85元，其中最高估值4.32元，最低估值3.74元，預估目標價為170.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值4.32(4.32)4.855.215.49
最低值3.74(3.74)4.34.425.49
平均值3.93(3.95)4.564.925.49
中位數3.85(3.92)4.594.985.49

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值34.35億36.04億38.50億37.95億
最低值31.35億32.19億33.55億37.95億
平均值32.58億33.70億35.25億37.95億
中位數32.61億33.51億34.82億37.95億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS3.716.196.414.74
營業收入13.56億15.77億19.24億25.60億

詳細資訊請看美股內頁：
額外空間倉儲(EXR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSEXR

相關行情

台股首頁我要存股
額外空間倉儲146.79-0.82%

延伸閱讀


Empty