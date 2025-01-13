鉅亨速報 - Factset 最新調查：額外空間倉儲(EXR-US)EPS預估下修至3.85元，預估目標價為170.00元
鉅亨網新聞中心 2025-01-13 20:15
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對額外空間倉儲(EXR-US)做出2024年EPS預估：中位數由3.92元下修至3.85元，其中最高估值4.32元，最低估值3.74元，預估目標價為170.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|4.32(4.32)
|4.85
|5.21
|5.49
|最低值
|3.74(3.74)
|4.3
|4.42
|5.49
|平均值
|3.93(3.95)
|4.56
|4.92
|5.49
|中位數
|3.85(3.92)
|4.59
|4.98
|5.49
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|34.35億
|36.04億
|38.50億
|37.95億
|最低值
|31.35億
|32.19億
|33.55億
|37.95億
|平均值
|32.58億
|33.70億
|35.25億
|37.95億
|中位數
|32.61億
|33.51億
|34.82億
|37.95億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|3.71
|6.19
|6.41
|4.74
|營業收入
|13.56億
|15.77億
|19.24億
|25.60億
詳細資訊請看美股內頁：
額外空間倉儲(EXR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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