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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Intra-Cellular Therapies Inc(ITCI-US)EPS預估上修至0.49元，預估目標價為132.00元

鉅亨網新聞中心 2025-03-07 20:15


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Intra-Cellular Therapies Inc(ITCI-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.47元上修至0.49元，其中最高估值5.12元，最低估值-0.94元，預估目標價為132.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值5.12(5.12)8.4911.0516.05
最低值-0.94(-0.94)1.495.266.9
平均值0.66(0.62)4.257.5611.13
中位數0.49(0.47)3.77.0611.96

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值10.21億16.68億23.68億31.32億
最低值8.71億12.59億15.74億18.68億
平均值9.38億14.54億19.89億25.94億
中位數9.38億14.82億20.50億27.38億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-3.23-3.50-2.72-1.46-0.72
營業收入2,281萬8,380萬2.50億4.64億6.81億

詳細資訊請看美股內頁：
Intra-Cellular Therapies Inc(ITCI-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSITCI

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