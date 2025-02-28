鉅亨速報 - Factset 最新調查：Intra-Cellular Therapies Inc(ITCI-US)EPS預估上修至0.47元，預估目標價為132.00元
鉅亨網新聞中心 2025-02-28 20:15
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Intra-Cellular Therapies Inc(ITCI-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.21元上修至0.47元，其中最高估值5.12元，最低估值-0.94元，預估目標價為132.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|5.12(5.12)
|8.49
|11.05
|16.05
|最低值
|-0.94(-0.94)
|1.49
|5.37
|6.9
|平均值
|0.62(0.6)
|4.06
|7.57
|11.15
|中位數
|0.47(0.21)
|3.71
|7.07
|11.96
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|10.21億
|16.68億
|23.68億
|31.32億
|最低值
|8.66億
|11.60億
|15.74億
|18.68億
|平均值
|9.30億
|14.29億
|19.89億
|25.94億
|中位數
|9.26億
|14.56億
|20.50億
|27.38億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-3.23
|-3.50
|-2.72
|-1.46
|-0.72
|營業收入
|2,281萬
|8,380萬
|2.50億
|4.64億
|6.81億
詳細資訊請看美股內頁：
Intra-Cellular Therapies Inc(ITCI-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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