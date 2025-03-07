14天跌逾50%！遭做空機構控欺騙 美AI廣告大牛股AppLovin跌勢不止
鉅亨網編譯陳韋廷 2025-03-07 15:10
近來美國科技股大幅回檔，那斯達克自 2 月以來累計跌逾 6%，一些 AI 類股表現甚至更差，其中曾被譽為 AI 廣告領域明珠的 AppLovin(APP-US) 短短 14 天內股價腰斬，不僅引發市場對其商業模式的質疑，更讓市場開始擔心美股 AI 產業泡沫是否已經破裂。
自上周三 (2 月 28 日) 遭做空機構 Fuzzy Panda Research 和 Culper Research 出具報告指控存在嚴重欺詐行為以來，AppLovin 股價一路走跌，當天一度暴跌逾 22% 並觸發熔斷機制，周四 (6 日) 也大幅收低 18.36% 至每股 259.63 美元，相比 2 月 13 日公布優於預期財報表現時的高點跌幅超過 50%。
報告指出，AppLovin 核心產品 AI 廣告引擎 Axon 2.0 透過抄襲 Meta 的廣告演算法、濫用消費者數據及採用「黑暗廣告策略」來誇大廣告收益，這些指控直接動搖投資人對 AppLovin 的信心。
AppLovin 是美股 AI 類股漲幅最高的股票之一，2022 年最低不到每股 10 美元，短短不到 3 年時飆漲 50 多倍。Axon 2.0 透過精準的廣告投放，大幅提升廣告收入和獲利率。然而，做空機構的報告揭示其背後可能存在的欺詐行為，使得 AppLovin 的高成長模式受到質疑。
不過，AppLovin 並非唯一一個暴跌的 AI 股票。美股 IT 產業市值破千億美元個股中，有多達 42 檔股票最新收盤價較年內高點回檔超過 20%，其中 AppLovin 回檔逾 50% 居首，美超微、Marvell 兩檔個股均跌逾 40%。
根據 Marvell 公佈的 2025 財年第四季財報，轉虧為盈 2 億美元，經調整 EPS 為 0.6 美元，略優於分析師預期的 0.59 美元。該公司也預估 2026 年第一財季營收 18.8 億美元，上下浮動 5%，年增逾 60%，與分析師平均預期 18.7 億美元一致，但部分預期高達 20 億美元，調整後 EPS 為 0.61 美元，上下浮動 0.05 美元，分析師預期為 0.6 美元。
在市值仍逾兆美元的個股中，PALANTIR 最新收盤價較年內高點回調近 36%，博通、SERVICENOW 等個股也回檔逾 25%，而全球 AI 領頭羊的輝達近期表現也欠佳，最新收盤價較年內高點回檔近 28%。
美股近來對 AI 相關股票的擔憂情緒不斷蔓延，GMO 投資管理公司共同創辦人 Jeremy Grantham 示警，當前的 AI 泡沫即將破裂，美股也將隨之崩盤，這位傳奇投資人還將 AI 泡沫與 19 世紀英國鐵路擴張泡沫相提並論，認為新技術的出現往往會伴隨著過度投機和泡沫的形成。
此外，避險基金大鱷 Paul Singer 也指出，當前美股風險處於歷史高位，AI 領域的估值過高。
市場分析認為，中國科技股崛起、美國經濟數據的疲軟、通膨不確定性及聯準會 (Fed) 政策走向共同導致市場動蕩。
加拿大投資研究公司 BCA Research 首席全球策略師 Peter Berezin 相當擔憂美股今年走勢，認為今年底標普 500 指數目標價為 4450 點，與華爾街主流的 6500 點相差巨大。
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