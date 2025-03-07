14天跌逾50%！遭做空機構控欺騙 美AI廣告大牛股AppLovin跌勢不止

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-03-07 15:10

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近來美國科技股大幅回檔，那斯達克自 2 月以來累計跌逾 6%，一些 AI 類股表現甚至更差，其中曾被譽為 AI 廣告領域明珠的 AppLovin(APP-US) 短短 14 天內股價腰斬，不僅引發市場對其商業模式的質疑，更讓市場開始擔心美股 AI 產業泡沫是否已經破裂。

自上周三 (2 月 28 日) 遭做空機構 Fuzzy Panda Research 和 Culper Research 出具報告指控存在嚴重欺詐行為以來，AppLovin 股價一路走跌，當天一度暴跌逾 22% 並觸發熔斷機制，周四 (6 日) 也大幅收低 18.36% 至每股 259.63 美元，相比 2 月 13 日公布優於預期財報表現時的高點跌幅超過 50%。

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報告指出，AppLovin 核心產品 AI 廣告引擎 Axon 2.0 透過抄襲 Meta 的廣告演算法、濫用消費者數據及採用「黑暗廣告策略」來誇大廣告收益，這些指控直接動搖投資人對 AppLovin 的信心。

AppLovin 是美股 AI 類股漲幅最高的股票之一，2022 年最低不到每股 10 美元，短短不到 3 年時飆漲 50 多倍。Axon 2.0 透過精準的廣告投放，大幅提升廣告收入和獲利率。然而，做空機構的報告揭示其背後可能存在的欺詐行為，使得 AppLovin 的高成長模式受到質疑。

不過，AppLovin 並非唯一一個暴跌的 AI 股票。美股 IT 產業市值破千億美元個股中，有多達 42 檔股票最新收盤價較年內高點回檔超過 20%，其中 AppLovin 回檔逾 50% 居首，美超微、Marvell 兩檔個股均跌逾 40%。

根據 Marvell 公佈的 2025 財年第四季財報，轉虧為盈 2 億美元，經調整 EPS 為 0.6 美元，略優於分析師預期的 0.59 美元。該公司也預估 2026 年第一財季營收 18.8 億美元，上下浮動 5%，年增逾 60%，與分析師平均預期 18.7 億美元一致，但部分預期高達 20 億美元，調整後 EPS 為 0.61 美元，上下浮動 0.05 美元，分析師預期為 0.6 美元。

在市值仍逾兆美元的個股中，PALANTIR 最新收盤價較年內高點回調近 36%，博通、SERVICENOW 等個股也回檔逾 25%，而全球 AI 領頭羊的輝達近期表現也欠佳，最新收盤價較年內高點回檔近 28%。

美股近來對 AI 相關股票的擔憂情緒不斷蔓延，GMO 投資管理公司共同創辦人 Jeremy Grantham 示警，當前的 AI 泡沫即將破裂，美股也將隨之崩盤，這位傳奇投資人還將 AI 泡沫與 19 世紀英國鐵路擴張泡沫相提並論，認為新技術的出現往往會伴隨著過度投機和泡沫的形成。

此外，避險基金大鱷 Paul Singer 也指出，當前美股風險處於歷史高位，AI 領域的估值過高。

市場分析認為，中國科技股崛起、美國經濟數據的疲軟、通膨不確定性及聯準會 (Fed) 政策走向共同導致市場動蕩。