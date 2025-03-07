美國Comex交易所黃金庫存創歷史新高
鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-03-07 15:00
截至周三 (5 日)，紐約商品交易所（Comex）的黃金庫存達到 3970 萬盎司，為自 1992 年有數據以來最高的一次，價值約 1150 億美元。
自去年 12 月初以來，其庫存已增加了一倍以上，主要是由於美國金價相對於國際基準價格大幅上漲，為能夠將黃金運往美國的交易員，創造了有利可圖的套利機會。
通常情況下，紐約期貨市場與主要的倫敦現貨市場之間的溢價幅度不大，僅反映了運輸、儲存和融資金屬的成本。然而，這種情況在去年底發生了變化，當時市場擔心黃金可能被納入川普的關稅措施中，促使一些交易員平倉在 Comex 的空頭部位，導致期貨價格遠高於倫敦現貨價格。隨後，由於交易員競相從異常大的價差中獲利，大量黃金流入美國。
目前 Comex 註冊倉庫中的黃金庫存量已超過 2021 年 2 月創下的先前紀錄，當時正值疫情引發市場動盪後庫存量大幅增加的高峰期。
然而，隨著實物市場的緊張狀況緩解且溢價下降，目前的這種失衡現象似乎正在消退。每日流入金庫的黃金量已從 1 月下旬超過 100 萬盎司的峰值，下降至過去一周左右的約 20 萬盎司或更少。
在正常情況下，在 Comex 上出售期貨的交易員通常通過現金結算來平倉。但他們也可以將黃金交付到 Comex 註冊的存儲庫來平倉。目前倉庫中持有的黃金量約佔 Comex 黃金期貨總未平倉合約（即未到期合約數量）的 80%。
在 2020 年之前，這一比例通常約為 20%，因為當時銀行傾向於將黃金存放在倫敦，並透過在紐約出售期貨進行對沖。
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