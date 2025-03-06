〈貴金屬盤後〉市場轉向美就業數據 黃金稍作喘息 但仍守在2900美元之上

鉅亨網編譯許家華 2025-03-06 06:20

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管美元走低，但黃金價格周三 (5 日) 小幅收低，係因本周五將公布美國就業數據，投資者在公布前克制不進行大筆押注，但貿易戰的緊張情緒已使黃金守在每盎司 2900 美元的關鍵水準之上。

現貨黃金下跌 0.1%，至每盎司 2,913.99 美元。

4 月交割的 COMEX 黃金期貨價格上漲 0.2%，至每盎司 2,926 美元。

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美元指數跌逾 1% 至四個月低點，但黃金周三仍表現疲軟。

Zaner Metals 副總裁兼高級金屬策略師 Peter Grant 表示：「現在市場上仍有購買興趣…… 在周五（就業數據）公佈之前，市場會採取

對川普關稅措施的擔憂推動避險黃金價格今年創下 11 個歷史新高，於 2 月 24 日達到高峰 2,956.15 美元，今年迄今整體上漲 11％。謹慎態度，但基本趨勢仍然有利。」

川普周二稍晚向國會發表演說，稱 4 月 2 日將實施進一步的關稅，包括「對等關稅」和旨在平衡多年貿易失衡的非關稅行動。此前美國已對大多數墨西哥和加拿大進口產品徵收 25% 關稅，同時將對中國商品的關稅提高一倍至 20%，該措施周二已生效。

有小非農報告之稱的 ADP 全國就業報告顯示，美國 2 月私人企業就業人數成長放緩，僅增加 7.7 萬個就業崗位，低於預期的 14 萬個。

路透社調查，經濟學家預測，周五將公布的美國 2 月份非農就業人數將增加 16 萬個。

RJO Futures 高級市場策略師 Daniel Pavilonis 表示：「如果數據真的很糟糕，我想黃金會被拋售。如果數據是中性的，應該不會對金價產生太大影響。但如果數據是看漲的，那麼金價就會上漲，很快就會達到 3,000 美元，甚至更高。」

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