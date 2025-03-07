〈貴金屬盤後〉美公債殖利率上升 黃金漲勢稍歇 市場聚焦非農就業

鉅亨網編譯許家華 2025-03-07 06:20

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在過去三個交易日上漲後，黃金現貨價格下跌 0.1% 至每盎司 2,915.83 美元。

4 月交割的 COMEX 黃金期貨價格大致持平作收，至每盎司 2,926.6 美元。

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Kitco Metals 高級市場分析師 Jim Wyckoff 表示：「經過近日上漲後，市場出現一些溫和的獲利了結壓力，但基本面仍然看漲… 另一個給黃金市場帶來溫和壓力的因素是債券收益率上升。」

基準 10 年期美國公債殖利率觸及一周多來的最高點，削弱了不孳息的黃金之投資吸引力。

在地緣政治不確定性的背景下，黃金已因避險性質而今年迄今漲逾 10%，並在 2 月 24 日創下 2,956.15 美元的歷史新高。

但白宮周三證實，若汽車製造商遵守現有的自由貿易規則，將給予自加拿大和墨西哥進口的汽車一個月的關稅寬限期，讓汽車製造商有時間將生產製造移回美國。

川普日前宣布課徵加拿大和墨西哥 25% 的關稅，同時加徵中國大陸 10％的關稅；歷經一個月的觀察期，美國向加拿大和墨西哥徵收 25% 的關稅仍在 4 日生效。

市場當前聚焦周五將發布的美國非農就業報告，根據路透社調查，經濟學家預計 2 月新增就業 16 萬人。

聯準會在去年三度降息後，今年迄今維持利率穩定，但市場預測聯準會將在 6 月重啟降息。

City Index 和 FOREX.com 的市場分析師 Fawad Razaqzada 表示，若非農就業數據疲弱，聯準會降息幅度可能超出目前的預期，這給市場增添了另一層不確定性。「在所有這些相互矛盾的訊號中，金價仍維持在近期高點附近，並有可能在不久的將來達到 3,000 美元。」

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