川普簽行政命令 建立比特幣戰略儲備 比特幣跌破8.5萬美元

鉅亨網新聞中心 2025-03-07 10:00

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川普的加密沙皇大衛薩克斯 (David Sacks) 在個人官方社群媒體上發布聲明表示，「川普總統簽署一項行政命令，建立比特幣戰略儲備。」

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這項消息引發了比特幣市場的劇烈波動，價格一度跌破 85000 美元，日內跌幅達 5.49%。市場普遍預期美國政府可能會額外購買比特幣以補充儲備，但此舉顯然打擊了這些預期。

《The Atlantic》對此舉表示批評，認為建立加密貨幣儲備實際上是將財富從納稅人轉移到加密貨幣持有者手中。在當前經濟環境下，這項做法極具爭議，甚至顯得荒謬。比特幣戰略儲備的概念明顯借鑒了 “戰略石油儲備”，後者由美國能源部管理，規模達到數億桶石油。建立石油儲備的理由不言而喻，因為石油是美國經濟的重要支柱，能夠在危機時刻發揮穩定作用。

薩克斯在聲明中提到，美國政府目前擁有約 20 萬枚比特幣，但從未進行全面審計。該行政命令要求對聯邦政府的數位資產進行全面核算，且美國不會出售存入儲備的比特幣，而是將其作為價值存儲，類似於「數位諾克斯堡」或「數位黃金」。他指出，過早出售比特幣已讓美國納稅人損失超過 170 億美元，而聯邦政府將制定策略以實現持有比特幣的價值最大化。