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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：MongoDB公司MDB-US的目標價調降至335元，幅度約8.22%

鉅亨網新聞中心 2025-03-06 20:15


根據FactSet最新調查，共29位分析師，對MongoDB公司(MDB-US)提出目標價估值：中位數由365元下修至335元，調降幅度8.22%。其中最高估值430元，最低估值225元。

綜合評級 - 共有36位分析師給予MongoDB公司評價：積極樂觀28位、保持中立8位、保守悲觀0位。

MongoDB公司今(6日)收盤價為264.13元。近5日股價下跌8.22%，標普指數下跌1.9%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股MDB市場預估目標價

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