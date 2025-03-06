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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Veeva系統(VEEV-US)EPS預估上修至7.22元，預估目標價為275.00元

鉅亨網新聞中心 2025-03-06 20:16


根據FactSet最新調查，共29位分析師，對Veeva系統(VEEV-US)做出2026年EPS預估：中位數由6.97元上修至7.22元，其中最高估值7.45元，最低估值6.6元，預估目標價為275.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值7.45(7.36)8.559.7911.46
最低值6.6(6.6)7.368.569.56
平均值7.12(6.97)7.939.0410.51
中位數7.22(6.97)7.948.8810.51

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值30.96億35.27億40.02億44.41億
最低值30.31億33.52億37.12億44.05億
平均值30.59億34.40億38.86億44.23億
中位數30.52億34.37億39.07億44.23億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年
EPS2.362.633.003.22
營業收入14.65億18.51億21.55億23.64億

詳細資訊請看美股內頁：
Veeva系統(VEEV-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSVEEV

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