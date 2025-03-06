鉅亨速報 - Factset 最新調查：Veeva系統(VEEV-US)EPS預估上修至7.22元，預估目標價為275.00元
鉅亨網新聞中心 2025-03-06 20:16
根據FactSet最新調查，共29位分析師，對Veeva系統(VEEV-US)做出2026年EPS預估：中位數由6.97元上修至7.22元，其中最高估值7.45元，最低估值6.6元，預估目標價為275.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|7.45(7.36)
|8.55
|9.79
|11.46
|最低值
|6.6(6.6)
|7.36
|8.56
|9.56
|平均值
|7.12(6.97)
|7.93
|9.04
|10.51
|中位數
|7.22(6.97)
|7.94
|8.88
|10.51
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|30.96億
|35.27億
|40.02億
|44.41億
|最低值
|30.31億
|33.52億
|37.12億
|44.05億
|平均值
|30.59億
|34.40億
|38.86億
|44.23億
|中位數
|30.52億
|34.37億
|39.07億
|44.23億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|2.36
|2.63
|3.00
|3.22
|營業收入
|14.65億
|18.51億
|21.55億
|23.64億
詳細資訊請看美股內頁：
Veeva系統(VEEV-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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