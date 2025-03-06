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鉅亨速報 - Factset 最新調查：金寶湯(CPB-US)EPS預估下修至3元，預估目標價為43.00元

鉅亨網新聞中心 2025-03-06 22:15


根據FactSet最新調查，共18位分析師，對金寶湯(CPB-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.13元下修至3元，其中最高估值3.2元，最低估值2.95元，預估目標價為43.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值3.2(3.2)3.43.643.95
最低值2.95(3.08)2.883.083.26
平均值3.03(3.13)3.163.323.53
中位數3(3.13)3.153.293.39

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值105.63億107.58億108.47億111.40億
最低值102.36億100.45億101.14億103.07億
平均值103.60億102.76億103.46億107.01億
中位數102.98億102.22億102.98億106.57億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS5.363.292.512.851.89
營業收入86.91億84.76億85.62億93.57億96.36億

詳細資訊請看美股內頁：
金寶湯(CPB-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCPB

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