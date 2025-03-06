鉅亨速報 - Factset 最新調查：金寶湯(CPB-US)EPS預估下修至3元，預估目標價為43.00元
鉅亨網新聞中心 2025-03-06 22:15
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對金寶湯(CPB-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.13元下修至3元，其中最高估值3.2元，最低估值2.95元，預估目標價為43.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|3.2(3.2)
|3.4
|3.64
|3.95
|最低值
|2.95(3.08)
|2.88
|3.08
|3.26
|平均值
|3.03(3.13)
|3.16
|3.32
|3.53
|中位數
|3(3.13)
|3.15
|3.29
|3.39
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|105.63億
|107.58億
|108.47億
|111.40億
|最低值
|102.36億
|100.45億
|101.14億
|103.07億
|平均值
|103.60億
|102.76億
|103.46億
|107.01億
|中位數
|102.98億
|102.22億
|102.98億
|106.57億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|5.36
|3.29
|2.51
|2.85
|1.89
|營業收入
|86.91億
|84.76億
|85.62億
|93.57億
|96.36億
詳細資訊請看美股內頁：
金寶湯(CPB-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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