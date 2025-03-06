歐洲售價超iPhone 16 Pro Max！小米旗艦智慧手機15 Ultra開賣首日銷量暴增50%

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-03-06 13:00

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小米 (01810-HK) 巔峰影像科技旗艦智慧手機 15 Ultra 周一 (3 日) 正式開賣，要價人民幣 6499 元 (約 29890 台幣) 起跳，以全面升級的配置衝擊超高端市場，開賣一天銷量大超預期，市場也開始關注小米能否在高階手機市場中跟蘋果較量。

小米集團總裁盧偉冰周一在微博發文透露小米 15 Ultra 開賣銷量比上代同期增長超過 50%， 海外市場預售量也比上代同期成長超過 100%。

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受到市場關注的是，小米 15 Ultra 歐洲起售價為 1499 歐元 (約 52270 台幣，16GB+512GB），這超過蘋果最貴機型 iPhone16 Pro Max，也遠高於國內同版本 6999 元的售價。

針對這一定價策略，盧偉冰回應稱不同市場確實存在差異，包括關稅和管道成本等因素，因此定價會有所不同。

然而，盧偉冰強調，小米 15 Ultra 在歐洲定價高於 iPhone 16 Pro Max，背後反映的是小米的技術信心和底氣。

盧偉冰指出，小米 15 Ultra 在性能、螢幕、通信、充電續航以及影像等方面都做得比 iPhone 16 Pro Max 要好。此外，小米還特別注重面向 iOS 生態的相容，以説明 iPhone 用戶能輕鬆轉換到小米生態中。這些努力使得小米有足夠的信心在海外市場上以更高的價格定位自己的產品。

值得注意的是，儘管中國使用者對小米 15 Ultra 在海外定價感到驚訝，但根據一段採訪海外使用者的影片內容顯示，許多國際使用者稱這款手機的定價是值得的。

從實際消費角度來看，小米 15 Ultra 的價格在某些地區相當於兩到三個月的生活費用，而在另一些地方則大致等同於一個月的房租，這反映出不同地區的日常生活成本與國內存在較大差異，也因此導致使用者對這款手機定價態度的不同。

另據 Canalys 數據，去年小米手機全球出貨量為 1.69 億支，年增 15%，市佔率 14%，僅次於三星和蘋果的 18%。在歐洲市場，小米出貨量雖排在第三，但 16% 的市佔率不到三星 34% 的一半，也落後蘋果 10 個百分點，兩大巨頭仍佔據了高階手機市場大部分份額。

在此背景下，市場普遍認為，小米有潛力改寫國際高端手機市場競爭格局，但是能否撼動三星和蘋果在歐洲高端市場的地位，還有待於觀察小米 15 Ultra 上市後的持續表現。