鉅亨速報 - Factset 最新調查：羅斯百貨ROST-US的目標價調降至163元，幅度約4.12%
鉅亨網新聞中心 2025-03-05 22:15
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對羅斯百貨(ROST-US)提出目標價估值：中位數由170元下修至163元，調降幅度4.12%。其中最高估值188元，最低估值130元。
綜合評級 - 共有23位分析師給予羅斯百貨評價：積極樂觀12位、保持中立10位、保守悲觀1位。
羅斯百貨今(5日)收盤價為135.97元。近5日股價上漲4.12%，標普指數下跌2.97%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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