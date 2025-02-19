中芯國際北京晶圓廠項目 有了新進展

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-02-19 09:40

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據《科創板日報》報導，北京市規劃和自然資源委員會官網的資料顯示，亦莊新城 YZ00-0606 街區 0001-2 地塊工業用地項目周二（18 日）競拍結果公布，競得人為北京經開區下屬的北京永閎毅科技公司。

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北京永閎毅科技公司法定代表人為李瑞新，是北京經開區重大積體電路項目投資建設負責人，負責北京市積體電路「雙 1+1 工程」兩大重點項目，還擔任北京屹唐科技公司黨支部書記、執行董事、總經理職務。

在上述項目交易文件中，亦莊新城 YZ00-0606 街區 0001 地塊測量成果報告書的建設單位是中芯京城集成電路製造（北京）公司。上述項目掛牌文件顯示，擬建項目總投資不低於人民幣 500 億元，項目固定資產投資不低於 400 億元，達產年產值不低於 60 億元。

一名接近中芯國際人士證實，該地塊為中芯京城二期規劃用地。

中芯京城項目是為打造中國最大邏輯晶片代工生產基地、改善工藝平台、推動產能擴充而啟動建設，並在 2020 年 12 月正式成立。

中芯國際的公告顯示，中芯京城由中芯國際、北京亦莊國投、國家集成電路產業投資基金二期共同出資，目前最新對應持股比例分別為 51%、24.51%、24.49%。

中芯國際在北京市共有中芯北京、中芯北方、中芯京城三大晶圓廠項目。