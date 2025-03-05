一週重點前瞻：美國非農和歐央行決議共同揭幕3月行情

鉅亨研報 2025-03-05 10:16

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進入 3 月交易日，各國公佈 2 月製造業 PMI 終值，時段內重點關注歐元區 2 月 CPI 報告，如果繼續上漲，可以繼續支撐近期歐元（EUR /USD）的升勢。晚間留意美國 2 月 ISM 製造業 PMI，可望維持 50 以上的擴張狀態，但留意會否出現放緩。

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週二亞洲時段澳洲聯邦儲備銀行公佈會議紀要，當時的會議上澳儲行宣布開啟降息，但是以鷹派示人，看紀要是否有資訊補充。數據方面，留意日本 1 月失業率，此前錄得三個月首次回落後，看是否能跟進，為去年以來的最低水平，有利於日本央行繼續加息的前景，並提振上周升至四個多月來高位的日元 （USD/JPY）。日內歐元區也將公佈 1 月失業率，若維持在 6% 以上會被視為仍高企的水平。

週三各國 2 月服務業及綜合 PMI 終值，看是否維持前值水準。市場重點看晚間美國公佈 2 月 ADP 就業人數，看是否連續兩個月錄得改善，有助於市場再次提振對於就業市場的信心。同時段美國公佈 2 月 ISM 非製造業 PMI，看是否連續兩個月放緩，但仍維持擴張。

週四歐洲時段關注歐元區 1 月零售銷售，看是否維持在負成長，在過去三個月裡，該數據有兩個月處於負值，顯示當前消費者信心依然對應經濟處於偏弱的狀態​​。晚間歐洲央行公佈利率決議，不排除會再次下調利率 25 個基點，但是從近期歐洲央行部分官員的表態來看，後續行動可能開始轉向了 “謹慎”，這​​一點可能在行長拉加德召開貨幣政策新聞發布會上得到體現。屆時關注我們的歐央行決議前瞻。

週五市場迎來美國 2 月非農報告，為 3 月的行情正式揭幕，此前的新增就業人數不及市場預期，市場一度重拾美聯儲上半年降息的可能。本次除了新增就業是否重新加速成長外，重點關注失業率能否維持在 4% 的相對穩定狀態，這將直接影響市場，尤其是在外匯交易領域的波動，並且會影響美聯儲對於下一步行動的重點關注失業率。週五聚焦我們的非農就業報告前瞻！

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