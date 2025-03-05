1.6GWh！比亞迪儲能業務持續發力 再獲葡萄牙能源公司Greenvolt大單

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-03-05 10:50

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葡萄牙能源公司 Greenvolt 集團周一 (3 日) 與比亞迪儲能 (BYD Energy Storage) 簽署協定，將在波蘭的 Turosn Koscielna 和 Nowa Wies Elcka 兩個區域分別建設 200MW/800MWh 的儲能專案，總計 400MW/1.6GWh。

這兩個專案均已獲得容量市場合約，預計今年第四季開始交付，並在明年第一季完工。此次合作不僅展示比亞迪在全球儲能市場的強大競爭力，也進一步鞏固自身在歐洲市場的地位

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上月，比亞迪儲能宣佈與沙烏地阿拉伯電力公司 (SEC) 簽署容量為 12.5GWh 儲能專案合同，加上此前已向 SEC 一期交付 2.6GWh 的專案，加上雙方的合作規模事實上已達 15.1GWh，是目前全球最大的電網側儲能專案。

最新數據顯示，去年全球儲能電池出貨量達 303GWh，年增近 64%，其中比亞迪儲能系統出貨量為 28.4GWh，全球市佔率 15%，居全球第二。