全球首個人形機器人半馬！陸加速擴大應用場景 專家：人形機器人將成新的兆元級市場

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-03-05 10:14

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中國北京市政府周二 (4) 日表示，全球首個人形機器人半馬馬拉松賽將於 4 月 13 日在北京亦莊舉行，還將舉辦世界人形機器人運動會，除顯示人形機器人運動能力不斷突破外，也凸顯中國正加快推進機器人產業的示範應用。

今年以來，人形機器人便頻頻出現在公眾視野，讓市場對這一科技產品的未來拉滿了期待。中國信通院最新研究報告指出，人形機器人未來有望成為繼 PC、智慧手機、新能源汽車後的新終端，形成新的兆元級別市場。

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中國全國人大代表，廣汽集團黨委書記、董事長、總經理馮興亞在「關於促進人形機器人產業發展的建議」中提出，人形機器人發展處於「國外領先，國內追趕」的階段，產業加快發展已刻不容緩。他希望加快政策規劃、推動核心技術突破、加快示範應用進程多措並舉加速推廣。

政策面上，近年中國對於機器人產業的支援也十分明確。「十四五」規劃要求，推動製造業優化升級，培育先進位造業集群，推動機器人產業創新發展，提高安全生產水平，加強礦山深部開採與重大災害防治等領域先進技術裝備創新應用，推進危險崗位機器人替代。

2023 年 11 月，工信部印發《人形機器人創新發展指導意見》，明確發展目標，到 2025 年，人形機器人創新體系初步建立，關鍵技術取得突破，確保核心部元件安全有效供給，培育 2 到 3 家有全球影響力的生態型企業和一批專精特新中小企業，打造 2~3 個產業發展集聚區。到 2027 年，人形機器人技術創新能力顯著提升，形成安全可靠的產業鏈供應鏈體系，構建具有國際競爭力的產業生態，綜合實力達到世界先進水準。

從全球範圍來看，美日韓在 AI 及感知技術等領域有較為深厚的技術積累，因此在人形機器人產業領域內具備先發優勢。近年來，中國在核心零組件及機器人本體製造方面進步顯著，且具備完整的工業鏈供應體系，在多項關鍵技術上領先全球。

根據集邦諮詢發佈的 2025 年首季人形機器人產業研究報告，中日美韓德國常年名列工業機器人安裝量前五名，今年料將持續執行總計 130 億美元以上的相關計劃。

這一點從專利申請角度也可見到。根據摩根士丹利發佈的《人形機器人 100：繪製人形機器人價值鏈圖譜》數據，過去 5 年中國人形機器人相關專利申請數量遙遙領先，多達 5688 件，美國與日本也超過千件，依次為 1483 件、1195 件、1123 件，歐洲專利申請量則落後。

在政策支持和市場推動的雙重作用下，中國人形機器人產業發展按下加速鍵。

根據 2024 年首屆中國人形機器人產業大會發佈的《人形機器人產業研究報告》，今年中國人形機器人市場規模料將達 53 億元左右，年增一倍。到 2029 年，中國人形機器人產值有望達 750 億元，將佔世界總量的 32.7%，比例位居世界第一，到 2035 年，則有望達到 3000 億元規模。