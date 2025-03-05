〈能源盤後〉OPEC+擬4月起增產 Brent原油跌至去年9月來最低

鉅亨網編譯許家華 2025-03-05 06:24

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原油期貨價格周二 (4 日) 收低，全球基準的 Brent 原油期貨價格收盤觸及去年 11 月以來最低點。此前一日，OPEC+ (石油輸出國組織及其盟友)宣布將自 4 月起逐步取消每日 220 萬桶的自願減產協議，繼續執行增產計畫。

隨著美國對墨西哥、加拿大和中國徵收的關稅生效，市場對經濟前景的擔憂也令油價承壓，因為加拿大和中國也對美國徵收關稅進行報復。

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能源商品價格

5 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 58 美分或 0.8%，收每桶 71.04 美元，為近月 Brent 原油自去年 11 月以來最低收盤價，且盤中低點觸及 69.75 美元，為去年 9 月來最低盤中交易價。

4 月交割的西德州中質原油 (WTI) 下跌 11 美分或 0.2%，收每桶 68.26 美元，創去年 12 月以來最低收盤價。



4 月交割汽油期貨價格上升 0.3%，收每加侖 2.19 美元。

4 月交割熱燃油期貨價格上漲 1.2%，收每加侖 2.29 美元。

4 月交割天然氣價格上漲 5.5%，收每百萬 Btu 4.35 美元。

市場驅動力

Tickmill 執行負責人 Joseph Dahrieh 評論道，OPEC+ 決定取消每日 220 萬桶的自願減產協議，引發市場對潛在供應過剩的擔憂。「隨著產量增加，全球原油價格面臨下行壓力，尤其是當需求增長未能趕上供應增長時。」Dahrieh 說。

凱投宏觀 (Capital Economics) 首席氣候和大宗商品經濟學家 David Oxley 周二報告指出，OPEC+「給自己留了很大的迴旋餘地」，他們稱會「根據市場情況」改變路線，因此未來肯定會有很多曲折。然而，「我們對 Brent 原油價格的預測已經低於普遍預期，即到 2026 年底，Brent 特原油價格將從目前的每桶略高於 70 美元跌至每桶 60 美元，但下行風險正在加大。所以即使考量 OPEC + 周一的聲明，我們也不改變對全球石油市場的基本預測。」

Oxley 指出，「無論如何，石油市場發展的一大關鍵是 OPEC + 內部政治帶來的不確定性已迅速被全球市場更廣泛的不確定性所取代，其中大部分可歸因於川普總統。」

為了反擊美國的關稅，中國周二宣布對美國主要農產品（包括雞肉、豬肉、大豆和牛肉）進口徵收最高 15% 的額外關稅，並擴大對與美國公司開展業務的管控。加拿大也準備實施報復性關稅。

Season Investments 聯合創始人兼投資顧問 Elliott Orsillo 表示，雖然與關稅先關的地緣政治不確定性加劇了人們的擔憂，並讓石油交易商有更多理由減倉，但影響石油市場的最大因素是利空的經濟數據，這導致市場對「需求減少和暫時石油供應過剩」憂心忡忡。

與此同時，天然氣期貨連續第二個交易日大幅上漲，收於 2022 年 12 月底以來的最高水準。

施耐德電機大宗商品分析師 Seth Harper 表示，天然氣市場對關稅消息表現出明顯的看漲反應。「貿易緊張局勢加劇、基本面趨緊以及天然氣市場不確定性加劇，都會在引入更多不確定性時引發波動。」

能源交易商也在等待美國能源資訊局 (EIA) 周三將公布的上周美國石油供應報告。