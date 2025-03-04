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鉅亨速報 - Factset 最新調查：派拉蒙全球(PARA-US)EPS預估上修至1.44元，預估目標價為11.00元

鉅亨網新聞中心 2025-03-04 20:16


根據FactSet最新調查，共21位分析師，對派拉蒙全球(PARA-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.39元上修至1.44元，其中最高估值2.41元，最低估值0.85元，預估目標價為11.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值2.41(2.41)2.912.43.07
最低值0.85(0.85)1.050.670.95
平均值1.45(1.44)1.661.621.83
中位數1.44(1.39)1.631.691.47

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值301.45億313.14億323.64億340.08億
最低值280.12億278.99億279.48億289.81億
平均值288.25億292.48億296.70億311.04億
中位數286.51億291.66億295.50億303.22億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS3.937.021.61-1.69
營業收入252.85億285.86億301.54億296.52億

詳細資訊請看美股內頁：
派拉蒙全球(PARA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSPARA

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