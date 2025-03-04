鉅亨速報 - Factset 最新調查：派拉蒙全球(PARA-US)EPS預估上修至1.44元，預估目標價為11.00元
鉅亨網新聞中心 2025-03-04 20:16
根據FactSet最新調查，共21位分析師，對派拉蒙全球(PARA-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.39元上修至1.44元，其中最高估值2.41元，最低估值0.85元，預估目標價為11.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.41(2.41)
|2.91
|2.4
|3.07
|最低值
|0.85(0.85)
|1.05
|0.67
|0.95
|平均值
|1.45(1.44)
|1.66
|1.62
|1.83
|中位數
|1.44(1.39)
|1.63
|1.69
|1.47
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|301.45億
|313.14億
|323.64億
|340.08億
|最低值
|280.12億
|278.99億
|279.48億
|289.81億
|平均值
|288.25億
|292.48億
|296.70億
|311.04億
|中位數
|286.51億
|291.66億
|295.50億
|303.22億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|3.93
|7.02
|1.61
|-1.69
|營業收入
|252.85億
|285.86億
|301.54億
|296.52億
詳細資訊請看美股內頁：
派拉蒙全球(PARA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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