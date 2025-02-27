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鉅亨速報 - Factset 最新調查：派拉蒙全球(PARA-US)EPS預估下修至1.38元，預估目標價為11.00元

鉅亨網新聞中心 2025-02-27 22:15


根據FactSet最新調查，共19位分析師，對派拉蒙全球(PARA-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.42元下修至1.38元，其中最高估值1.87元，最低估值0.85元，預估目標價為11.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.87(1.9)2.32.42.62
最低值0.85(1.08)1.050.672.62
平均值1.39(1.46)1.651.682.62
中位數1.38(1.42)1.691.82.62

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值301.45億313.14億322.87億302.24億
最低值280.12億278.99億281.59億302.24億
平均值287.81億291.94億294.92億302.24億
中位數286.51億290.06億294.82億302.24億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS3.937.021.61-1.69
營業收入252.85億285.86億301.54億296.52億

詳細資訊請看美股內頁：
派拉蒙全球(PARA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSPARA

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