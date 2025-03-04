跟著台積電！大魯閣美國運動娛樂中心亮相 未來每年開10家店

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-03-04 19:19

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休閒業者大魯閣 (1432-TW) 今 (4) 日宣布，不僅在台灣推動棒球文化與運動休閒事業，進軍美國市場的首個據點將在 3 月中旬於美國德州休士頓的 Katy 開幕，預計今年共將在美國各地開出 6-7 家，未來以每年 10 家的速度快速推展。

大魯閣前進美國，開設棒球主題的運動娛樂中心 TAROKO Batting Center，首個據點在 3 月中旬於美國德州休士頓的 Katy 開出，緊接著第二、第三家店將揮軍亞利桑那州鳳凰城，預計第二季開出，今年還將拓展到加州洛杉磯和美國其他城市，預計共開出 6-7 家，成為大魯閣進軍國際的重要里程碑。

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而大魯閣也訂下長期在美國發展計畫，預計明年起每年展 10 家店。

大魯閣看好，美國是棒球的第一大國，當地消費者參與度高，且運動休閒風氣旺盛，每人每日約耗時 2-3 小時運動，使運動需求年複合成長率約 6%。