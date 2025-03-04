失守1.3兆港元！小米陷50港元保衛戰 專家直指「這產業」將成股價、市值新助力

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-03-04 12:00

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小米 (01810-HK) 今 (4) 日在港股開盤表現續弱，一度跌深近 5% 且失守每股 50 港元大關，但今年累計上漲近 50%，讓創辦人兼執行長雷軍一度成為中國首富，專家認為，手機和電動車業務起到關鍵作用，而逐漸崛起的機器人行業或將成為小米股價、市值持續提高的新助力。

中國新媒體《雷科技》報導，小米在官宣進軍電動車行業不到半年時間，小米 SU7 仍處於早期研發階段之時，便推出第一代機器人 CyberDog(鐵蛋)。

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在機器人技術及相關供應鏈逐漸成熟，行業向新階段邁進的今天，沉寂了不短時間的小米機器人也將加速跟上時代。

2022 年 8 月 11 日，在 CyberDog 誕生一年後，小米就發佈了首款全尺寸人形仿生機器人 CyberONe(鐵大)。這款機器人身高 177cm，體重 52kg，最大峰值扭矩 300N·m，峰值扭矩密度 96N·m/kg，具備強大的情緒感知能力，能夠辨彆 85 種環境語義、45 種人類情緒。

小米在 3 年多時間連續推出三款機器人，可見對於機器人業務十分上心，但機器人雖為新興行業，競爭卻極為激烈，不僅有眾多車廠跨行入場，還有許多新勢力企業，小米機器人能否如電動車一般殺出重圍，僅靠小米品牌的影響力肯定不夠，實力才是關鍵。

小米並未像進軍汽車業一樣，大肆宣傳在機器人領域的部署，各類投資和技術研發悄然進行，已取得了不少技術專利，還與藍思科技、全志科技、弘信電子等眾多供應鏈企業達成了合作，為機器人量產落地打好了基礎。

過去數十年，全球關於機器人的研究從未停止，但因相關技術不成熟，量產始終是難題。從近兩年全球機器人行業的風向不難看出，機器人距離大規模量產越來越近，2025 年很可能成為中國機器人元年，有望見到更多企業的機器人產品量產，機器人普及的時代即將到來。

輝達執行長黃仁勳去年表示，機器人技術將在 2 至 3 年內取得重大突破，未來會像今天的汽車一樣普及，馬斯克則回應稱機器人的普及度會是汽車的十倍。

報導指出，小米在性價比領域經驗豐富，或許可以利用在機器人、汽車業積累的技術，搭配供應鏈的佈局，以及對消費者需求的把控，開發出價格和功能更符合我們要求的機器人產品。

但在產品面向 C 端大規模量產前，小米機器人也會像特斯拉、小鵬一樣先在汽車生產線上打螺絲，以對產品進行檢驗和測試，並持續完善機器人的設計。