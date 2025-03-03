鉅亨速報 - Factset 最新調查：ICL Group Ltd.(ICL-US)EPS預估上修至0.44元，預估目標價為5.10元
鉅亨網新聞中心 2025-03-03 22:15
根據FactSet最新調查，共5位分析師，對ICL Group Ltd.(ICL-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.43元上修至0.44元，其中最高估值0.48元，最低估值0.4元，預估目標價為5.10元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|最高值
|0.48(0.48)
|0.53
|最低值
|0.4(0.34)
|0.44
|平均值
|0.44(0.42)
|0.48
|中位數
|0.44(0.43)
|0.48
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|最高值
|73.53億
|77.57億
|最低值
|70.36億
|72.04億
|平均值
|72.63億
|75.88億
|中位數
|73.32億
|76.95億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.01
|0.61
|1.68
|0.50
|0.32
|營業收入
|50.43億
|69.55億
|100.15億
|75.36億
|68.41億
詳細資訊請看美股內頁：
ICL Group Ltd.(ICL-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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