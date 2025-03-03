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鉅亨速報 - Factset 最新調查：ICL Group Ltd.(ICL-US)EPS預估上修至0.44元，預估目標價為5.10元

鉅亨網新聞中心 2025-03-03 22:15


根據FactSet最新調查，共5位分析師，對ICL Group Ltd.(ICL-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.43元上修至0.44元，其中最高估值0.48元，最低估值0.4元，預估目標價為5.10元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年
最高值0.48(0.48)0.53
最低值0.4(0.34)0.44
平均值0.44(0.42)0.48
中位數0.44(0.43)0.48

市場預估營收

預估值2025年2026年
最高值73.53億77.57億
最低值70.36億72.04億
平均值72.63億75.88億
中位數73.32億76.95億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.010.611.680.500.32
營業收入50.43億69.55億100.15億75.36億68.41億

詳細資訊請看美股內頁：
ICL Group Ltd.(ICL-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSICL

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