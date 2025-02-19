鉅亨速報 - Factset 最新調查：科斯塔集團(CSGP-US)EPS預估下修至1.03元，預估目標價為87.00元
鉅亨網新聞中心 2025-02-19 20:16
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對科斯塔集團(CSGP-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.11元下修至1.03元，其中最高估值1.25元，最低估值0.83元，預估目標價為87.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.25(1.25)
|1.91
|2.72
|3.63
|最低值
|0.83(0.96)
|1.2
|1.53
|2.12
|平均值
|1.03(1.11)
|1.61
|2.15
|2.88
|中位數
|1.03(1.11)
|1.6
|2.2
|2.88
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|30.97億
|36.16億
|39.81億
|40.72億
|最低值
|29.18億
|32.83億
|35.77億
|39.68億
|平均值
|30.21億
|34.12億
|37.79億
|40.20億
|中位數
|30.08億
|34.13億
|37.69億
|40.20億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|0.59
|0.74
|0.93
|0.92
|營業收入
|16.59億
|19.44億
|21.82億
|24.55億
詳細資訊請看美股內頁：
科斯塔集團(CSGP-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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