search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：科斯塔集團(CSGP-US)EPS預估下修至1.03元，預估目標價為87.00元

鉅亨網新聞中心 2025-02-19 20:16


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對科斯塔集團(CSGP-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.11元下修至1.03元，其中最高估值1.25元，最低估值0.83元，預估目標價為87.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.25(1.25)1.912.723.63
最低值0.83(0.96)1.21.532.12
平均值1.03(1.11)1.612.152.88
中位數1.03(1.11)1.62.22.88

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值30.97億36.16億39.81億40.72億
最低值29.18億32.83億35.77億39.68億
平均值30.21億34.12億37.79億40.20億
中位數30.08億34.13億37.69億40.20億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS0.590.740.930.92
營業收入16.59億19.44億21.82億24.55億

詳細資訊請看美股內頁：
科斯塔集團(CSGP-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCSGP

相關行情

台股首頁我要存股
科斯塔集團75.461.89%

延伸閱讀


Empty