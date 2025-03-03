中國版史丹佛大學！宇樹、DeepSeek背後的浙江大學神祕軍團

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-03-03 15:30

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自宇樹科技機器人在春晚爆紅及 DeepSeek 橫空出世震驚全球後，杭州一時之間成為世界目光，在這些令世界驚歎的顛覆者產品背後，都跟浙江大學這個名字緊密相連。

中國《投資家》雜誌報導，作為國內最早開展機器人本科教學的高校之一，浙大早已是機器人創新創業的沃土，依靠率先發展，尤其產學研的協同，浙大跑出了一支機器人天團。過去 20 年，，浙大校友累計創辦 25 家機器人創業公司，其中有教授帶學生一起做的，有學生畢業後自己做的，不少公司的核心員工也都是浙大校友。

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杭州「六小龍」之一的雲深處創始人朱秋國是浙大控制科學與工程學院副教授、博士生導師，宇樹科技創辦人王興興求學時代就想考浙大研究生，後來在杭州選擇機器人賽道創業，很重要一點恐怕就是看上浙大厚實的機器人基礎。

到了 2023 年，距離浙大玉泉校區五公裡外，大運河畔的匯金國際大廈 A 座，另一種形態的智慧生命正在萌發。作為幻方量化創辦人的梁文鋒，在白板上潦草地畫著，夾雜著廣東湛江口音的普通話說著：「大模型必須擺脫單純堆算力的軍備競賽。」一年半後，DeepSeek 橫空出世，這個本科與碩士均畢業於浙大信電學院的新生代企業家梁文鋒，以創新的演算法框架將大模型訓練成本降至業界的十分之一。

報導指出，在浙大系統的創業史中，師徒之間的傳幫帶模式具有重要地位。中國工程院院士，浙大機械工程學院設計工程及自動化系系主任楊華勇教授帶領的團隊潛心攻堅，打破國外壟斷，為盾構機裝上了中國心臟。

此外，就讀於浙大，畢業後留校任教的前浙大工業自動化國家工程研究中心副主任褚健創辦浙大中控，打破 Honeywell、西門子等外企壟斷，實現國產工業自動化系統的突破。

2000 年，如今的浙江大學智慧系統與控制研究所機器人實驗室主任、當時還是浙大工業控制所實驗員的熊蓉，就開始帶領學生參加國內外機器人比賽，然後紮根機器人領域至今，不但多次贏得機器人世界盃冠軍，還創辦機器人創業公司迦智科技，推動產學研協同發展。

從 2013 年開始，連續三次在世界機器人大賽中，擊敗全球計算機專業最頂尖學府卡耐基梅隆大學奪冠。

熊蓉的成功，離不開褚健的一路扶持。作為中國工業控制系統之父的褚健早在 1993 年就開歷史先河，憑藉浙大提供的 20 萬元資金支持，創辦了浙大中控，這種創業的基因，也在熊蓉身上得到了很好地傳承。2016 年，熊蓉帶領幾名學生，創辦了杭州迦智科技有限公司，專注於生產和物流機器人的開發。

浙大與杭州，讓很多人嗅出了美國矽谷的味道。事實上，早在 2004 年，浙大官網就喊出一個口號：打造中國的史丹佛！為此，浙大很早就面向所有學生，開展創業教育，形成了較為濃厚的創新創業氛圍。在多項統計中，浙大畢業生的創業率超過 5%，連續多年在國內高校中排名第一。不光鼓勵學生創業，浙大還為教授創業提供優渥政策。

不同於史丹佛大學教授的離職創業模式，浙大教授可以保留教職，原位創業，科技成果轉化的收益，70% 歸個人。

這種創新的頂層設計，以校方和師生共創，填平了大學實驗室與產業界之間的鴻溝。它激勵一代又一代浙大師生，前仆後繼地走出象牙塔，湧向產業競爭的高地，在校友的傳幫帶下不斷開枝散葉。

截至 2024 年，共有 351 位浙大校友管理或控制 313 家上市公司，總市值約 5.4 兆人民幣，其中包括眾多科創板和專精特新企業。

早在 1998 年，浙大就提出要借鑒矽谷經驗，依託自身的科研優勢，建設大學科技園。2000 年，浙大科技園正式成立，並被中國科技部、教育部聯合批准成為國家級大學科技園，是科技企業孵化器，也是浙大科技成果轉化的主力軍。過去 20 多年來，累計孵化企業 4000 多家。

不過，浙大科技園只是推動地方經濟發展的一個縮影，目前還有一個被稱為杭州城西科創大走廊的地方，聚集了阿里雲、之江實驗室等 4800 多家科技企業和研發機構