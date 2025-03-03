陸工信部推智慧聯網汽車新規定 強化准入與召回及規範OTA軟體升級活動

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-03-03 10:20

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中國工信部上周五 (2 月 28 日) 發佈《關於進一步加強智慧網聯汽車產品准入、召回及軟體在線升級管理的通知》(下稱《通知》)的新規定，要求落實車廠生產一致性和品質安全主體責任，加強智慧網聯汽車產品准入和召回管理，進一步規範 OTA 升級活動，提升智慧網聯汽車產品安全水準，促進新技術規範應用，推動汽車產業高質量發展。

在加強智慧網聯汽車產品准入與召回管理方面，《通知》明確提出，車廠要根據《智慧網聯汽車產品准入、召回及軟體在線升級管理與技術指南》，加強與研發生產智慧網聯汽車產品及開展 OTA 升級活動相適應的能力建設。企業要對智慧網聯汽車產品及 OTA 升級活動開展充分的測試驗證，明確系統邊界和安全回應措施，確保控制策略合理，嚴格履行告知義務，確保在開發、生產、運行等階段進行有效的安全管理，不斷提升產品功能、性能和品質安全水準。

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《通知》還提到要細分產品准入與召回管理要求。在車輛產品主要技術參數表中，補充增加組合駕駛輔助系統和 OTA 升級資訊有關技術參數，補充增加的技術參數，納入中國工信部產品准入和生產一致性管理。

專家指出，上述要求有助於進一步明確搭載輔助駕駛系統的車輛出現事故時的權責。

《通知》也要求深化產品沙盒監管，以及健全事件事故報告與研判機制，其中企業在獲知其生產銷售的智慧網聯汽車產品發生組合駕駛輔助系統失效導致功能退出等事件，或搭載組合駕駛輔助系統車輛發生碰撞等事故時，根據有關要求向中國工信部、市場監管總局報告。

至於強化汽車軟體在線升級活動協同管理，《通知》提出加強 OTA 升級活動監督管理。 企業實施 OTA 升級活動，應當按要求向工業和資訊化部、市場監管總局備案，並確保實施 OTA 升級活動後的汽車產品符合國家法律法規、技術標準及技術規範等相關要求。市場監管總局及時開展備案評估與監督檢查，規範 OTA 升級應用方式，避免企業通過 OTA 升級隱瞞車輛缺陷或規避責任。.

此外，《通知》規定強化 OTA 升級活動分類管理。不涉及產品主要技術參數變更的 OTA 升級活動，企業在完成備案後可實施升級，而涉及產品主要技術參數變更的，企業應當在取得產品變更許可並完成備案後方可實施升級。涉及汽車自動駕駛功能的 OTA 升級活動，應當按照准入管理有關規定，取得相應許可。

中國工信部裝備工業一司有關負責人表示，上述新規定旨在為行業提供清晰、透明且可預期的制度規範，指導企業加強能力建設，有序開展技術、模式和產品的創新與推廣應用，培育和壯大新質生產力。

為適應行業發展新形勢，《通知》充分考慮智慧網聯汽車產業發展實際需求，以創新行業管理為著力點，強化准入與召回管理協同，完善事前准入、事中監督、事後追溯的管理機制，構建更加高效務實的監管框架，同時減輕企業合規負擔，營造有利於技術創新的營商環境，激發企業創新活力，從生產端到使用端提升汽車產品安全水準。