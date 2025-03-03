阿里巴巴創辦人蔡崇信 投資NBA讓身家一年增23億美元

鉅亨網新聞中心 2025-03-03 12:40

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《富比士》發布 2025 香港富豪排行榜，蔡崇信排名第八，總資產達 108 億美元，過去一年來身家大增 23 億美元，是榜上財富增加最多的富豪，主因是他去年賣出 NBA 籃網隊的部分持股。

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蔡崇信是 NBA 布魯克林籃網隊的老闆，去年 6 月，他以 6.88 億美元的價格，將籃網母公司 BSE Global 15% 的股權出售給了美國億萬富豪 Julia Koch。

這筆交易對 BSE 的估值為 46 億美元， BSE 也擁有巴克萊中心體育館的營運權，以及女子籃球隊紐約自由人隊（New York Liberty ） ，交易完成後，蔡崇信依舊擔任 BSE 董事長兼籃網隊管理人，他稱 Koch 的投資是「對球隊的寶貴補充」。

蔡崇信對體育投資情有獨鍾。回顧蔡崇信彼時收購籃網，為阿里巴巴在體育界增加聲量是重要原因之一。除了中國市場的版權方騰訊，阿里巴巴可以說是與 NBA 聯繫最緊密的中國企業。

在蔡崇信收購籃網進半股份後不久，NBA 中國就與阿里巴巴將雙方合作升級為戰略合作夥伴關係，並在 NBA 視頻內容和節目傳播、電商和大數據等方面展開全面合作。

根據《富比士》在 2024 年將籃網隊列為 NBA 第八大最有價值球隊，其企業價值達 48 億美元，較上一年增長 25%，約是蔡崇信當初收購價的兩倍。

同時，阿里巴巴的股價較前一年上漲逾 40%，主要得益於今年 1 月發布的新版本 AI 模型通義千問。在截至 2024 年 9 月的六個月裡，阿里巴巴營收成長 5%，達到 680 億美元，淨利則成長 13%，因為投資收益彌補了海外電商部門的虧損。